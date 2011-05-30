Литвин рассказал, почему он не курит
17:25, 30 мая 2011Страна
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"Бросил" еще в детстве
Глава Верховной Рады Владимир Литвин рассказал, что бросил курить еще в детстве.
Об этом он сказал, отвечая на вопрос о Всемирном дне борьбы с курением табака.
"Я еще в детстве выкурил все, что мне полагалось выкурить - это сухую листву и кизяки", - сказал он.
"Поэтому я считаю, что нам надо думать о здоровье", - добавил он.
Отвечая на уточняющий вопрос, как долго он курил, Литвин сказал: "Я один раз накурился этого, а потом отец кнутом отхлестал. И все. Как бабка отшептала", - расссказал Литвин.
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