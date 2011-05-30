Завтра в Украине температура воздуха превысит 30° тепла

Завтра, 31 мая, температура воздуха в Украине превысит 30 градусов тепла.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В частности, во вторник ожидается переменная облачность, без осадков, только днем в Крыму и Карпатах местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 12-17°, днем 26-31°, в Крыму 23-28°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 14-19°.

В Киеве и Киевской области без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 12-17°, днем 26-31°; в столице ночью 15-17°, днем около 30°.

Сегодня, 30 мая, температура воды в Черном и Азовском морях 17-21°; в Днепре возле Киева - 19°.

Кроме того, синоптики предупреждает, что 30-31 мая ожидается высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса), а 1-2 июня будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.