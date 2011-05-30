Пляжи в районе Ильичевска очистили от нефтепродуктов

Пляжи в районе портового города Ильичевск очистили от нефтепродуктов.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Одесской области.

Представитель УМЧС Владимир СЕНКИВ отметил, что усилиями ста сотрудников управления и около двухсот добровольцев в течение минувших субботы и воскресенья собраны несколько тонн нефтепродуктов с поверхности моря и кромок пляжей длиной около двух километров.

По словам В.СЕНКИВА, достоверно установлено, что загрязнение моря в районе Ильичевского порта произошло в нейтральных водах при переливе нефтепродуктов с борта одного теплохода на другой. Нефтепродукты попали на центральный пляж Ильичевска, а также на пляжи неподалеку поселков Совиньон и села Молодежное Овидиопольского района Одесской области.

В связи с этим мэрия Ильичевска и Овидиопольская райгосадминистрация готовят иски в адрес собственников теплоходов Baltic Shief (под флагом Кипра) и Orion (под флагом России) с целью возмещении ущерба, нанесенного экологии морского побережья этими судами в результате утечки в море нефтепродуктов при переливе нефтепродуктов с одного борта на другой.

«Оба теплохода-загрязнители находятся в Николаевском морском торговом порту, специалисты подсчитывают размеры ущерба, нанесенного морю и пляжам», - добавил В.СЕНКИВ.

Между тем, пресс-служба Государственной экологической инспекции северо-западного региона Черного моря сообщает, что всего с поверхности пляжей в Одесском регионе в течение последних дней собрано около 110 тонн загрязненного мазутом песка, а с воды в морской акватории – порядка 510 л нефтепродуктов.

Сейчас пляжная зона от мыса Большой Фонтан до пляжа в Ильичевске очищена, на водной поверхности нет видимых фракций или отдельных пятен нефтепродуктов. Специалисты исследуют вчерашние пробы морской воды на содержание нефтепродуктов и «принимают меры по установлению источника загрязнения».