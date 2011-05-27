Азаров в Киеве откроет детскую поликлиники и амбулаторию

В понедельник, 30 мая, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ примет участие в открытии после реконструкции детской поликлиники №1 Оболонского района и амбулатории общей практики семейной медицины. (Ул. Лайоша Гавро, 26).

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

Отъезд от Кабинета министров 10.30. Допуск на объект до 11.30.

Аккредитация до 17.00 27 мая по телефонам: 256-79-89, 256-67-11, 256-72-92 и по электронному адресу accreditgovua@ukr.net.