Еврокомиссия передаст Украине оборудование для радиационного мониторинга

30 мая 2011 года Европейская Комиссия официально передаст Украине оборудование комплексной системы радиационного мониторинга и раннего предупреждения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, торжественное открытие комплексной системы состоится при участии министра чрезвычайных ситуаций Виктора БАЛОГИ и главы Представительства Европейской Комиссии в Украине, Посла Европейской Комиссии в Украине Жозе Мануэля Пинту ТЕЙШЕЙРЫ.

Аккредитация журналистов на мероприятие заканчивается в 15.00 27 мая.

Исключительно до указанного времени по электронному адресу press@mns.gov.ua или по номеру факса (044) 247-32-13 необходимо передать данные журналиста (видеооператора, фотокорреспондента) по форме, обнародованной на веб-сайте МЧС.