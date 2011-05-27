Еврокомиссия передаст Украине оборудование для радиационного мониторинга
30 мая 2011 года Европейская Комиссия официально передаст Украине оборудование комплексной системы радиационного мониторинга и раннего предупреждения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, торжественное открытие комплексной системы состоится при участии министра чрезвычайных ситуаций Виктора БАЛОГИ и главы Представительства Европейской Комиссии в Украине, Посла Европейской Комиссии в Украине Жозе Мануэля Пинту ТЕЙШЕЙРЫ.
Аккредитация журналистов на мероприятие заканчивается в 15.00 27 мая.
Исключительно до указанного времени по электронному адресу press@mns.gov.ua или по номеру факса (044) 247-32-13 необходимо передать данные журналиста (видеооператора, фотокорреспондента) по форме, обнародованной на веб-сайте МЧС.