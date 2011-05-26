Увеличили в 4,5 раза компенсацию на питание детей-чернобыльцев

Кабинет министров с 1 апреля почти в 4,5 раза увеличил размеры денежной компенсации на питание детей, пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС, которые учатся в школах, колледжах, профессионально-технических училищах и техникумах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующее постановление Кабмин принял на заседании 25 мая.

Документом предусмотрено увеличение размера выплаты денежной компенсации на детей в случае, если дети не питались в учебных заведениях, но имеют право на бесплатное питание.

Выплата данной денежной компенсации будет проводиться Минсоцполитики с 1 апреля 2011 года, поскольку именно с этой даты часть детей не обеспечивается бесплатным горячим питанием.

Дети, которые не питаются в учебных заведениях, будут получать ежемесячную денежную помощь: в возрасте от 6 до 10 лет – 180 грн., (до 1 апреля было 40 грн.), от 11 до 14 лет – 185 грн. (до 1 апреля было 45 грн.), от 15 до 18 лет – 190 грн. (до 1 апреля было 50 грн.) в месяц пропорционально учебным дням, в которые дети не посещали эти заведения.