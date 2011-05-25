Завтра будут грозовые дожди

26 мая, по прогнозам синоптиков, в Украине ожидается переменная облачность. В южной части, восточных, а ночью и в большинстве центральных областей местами пройдет кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах град; на остальной территории без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать северо-западный, 5-10 м/с, при грозах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-11°, в южной и восточной части 12-17°; днем 18-23°, на Закарпатье и юге до 27°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 10-15°.

В Киеве и области осадки не предвидятся. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в области ночью 6-11°, днем 18-23°. В Киеве температура ночью 9-11°, днем 20-22°.

25 мая температура воды в Черном и Азовском морях 15-21°; в Днепре возле Киева 21°.