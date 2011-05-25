На летнее оздоровление детей в 2011г. выделят 1,5 млрд грн

На летнее оздоровление детей в 2011 году планируется выделить более 1 млрд. 527 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК.

«По отчетам местных органов власти и центральных органов власти на проведение оздоровительной кампании в 2011 году из разных источников планируется направить 1 млрд. 527 млн. грн.», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Он отметил, что в государственном бюджете предусмотрено: Государственной службе молодежи и спорта – почти 162 млн. грн., Министерству социальной политики – более 242 млн. грн., Министерству образования и науки, молодые и спорта – 12,5 млн. грн., Министерству аграрной политики и продовольствия – 9,5 млн. грн.

За счет средств местных бюджетов запланировано около 400 млн. грн.

В то же время, за счет средств социального страхования и привлеченных средств планируется направить еще около 730 млн. грн.

«Сейчас эти показатели уточняются, и мы в начале июня сможем доложить. Думаю, что они будут улучшены», - отметил Д.ТАБАЧНИК.