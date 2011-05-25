Правительство отменит в школах вторую смену
12:14, 25 мая 2011Страна
0
Правительство Украины намерено на протяжении двух лет отменить в школах вторую смену.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Николай АЗАРОВ сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.
«В частности, мы поставили задачу на протяжении максимум двух лет организовать обучение в одну смену», - сказал Н.АЗАРОВ.
Он отметил, что, в частности, в Киеве такая реформа была осуществлена еще в 2003 году, и это дало возможность лучше организовать учебно-воспитательный процесс в школах. «А родителям стало спокойнее за их детей», - сказал Н.АЗАРОВ.
В то же время он отметил, что более чем в тысяче школ работают две смены, что составляет 6%.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter