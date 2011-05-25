Правительство отменит в школах вторую смену

Правительство Украины намерено на протяжении двух лет отменить в школах вторую смену.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Николай АЗАРОВ сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

«В частности, мы поставили задачу на протяжении максимум двух лет организовать обучение в одну смену», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что, в частности, в Киеве такая реформа была осуществлена еще в 2003 году, и это дало возможность лучше организовать учебно-воспитательный процесс в школах. «А родителям стало спокойнее за их детей», - сказал Н.АЗАРОВ.

В то же время он отметил, что более чем в тысяче школ работают две смены, что составляет 6%.