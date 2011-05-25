5-летней девочке, больной раком, срочно нужна кровь!

Онкобольному ребенку Солонинце Юлиане нужна помощь. 5-летняя девочка находится на лечении в Западноукраинском специализированном детском медицинском центре с диагнозом нейробластома. Для спасения, жизненно необходимо переливание крови I (первой) группы резус минус.

Просим обращаться доноров с I группой резус минус во Львовский областной центр службы крови по адресу: г. Львов, ул. Пекарская, 65, с 9:00 до 11:00 часов.