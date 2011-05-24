Крымские здравницы отдадут израильской компании

Руководство Федерации профсоюзов Украины планирует передать ряд санаториев и отелей в Крыму в управление израильской компании.

Об этом заявил председатель Совета министров автономии Василий ДЖАРТЫ, сообщает официальный сайт Совмина АРК.

«Передача крымских профздравниц в управление израильской компании может привести к их фактической ликвидации», - сказал В.ДЖАРТЫ.

Он подчеркнул, что, как показывает опыт и практика прошлых лет, подобные сделки, как правило, заканчиваются фактической ликвидацией санаториев. По словам В.ДЖАРТЫ, территории здравниц застраиваются элитными коттеджами и санаторно-курортное лечение прекращает свое существование.

«Принимая данное решение, никто не посчитал нужным поинтересоваться мнением крымчан. Мы уже имеем печальный опыт, когда ряд санаториев уничтожали – от них остались только названия и отдельные корпуса, а на месте бывших санаторных парков теперь стоят элитные дома. Я опасаюсь, чтобы прекрасные места на Южном берегу Крыма, в Евпатории, не постигла такая же судьба», – сказал В.ДЖАРТЫ.

Премьер-министр АРК считает действия ФПУ не способствующими развитию Крыма как санаторно-курортного региона.

«Президент Украины определил Крым как базовый регион для реализации национальных проектов, и развитие санаторно-курортного комплекса является одним из стратегических направлений», - сказал В.ДЖАРТЫ.