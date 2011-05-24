Завтра в Украине - 30° тепла

25 мая, по прогнозам синоптиков, в западных областях Украины ночью, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных пунктах - град.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать юго-западный и западный, 5-10 м/с, во время гроз местами возможные шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°, на юге и востоке до 30°, в западных и северных областях 19-24°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 10-15°.

В Киеве и области ночью осадки не ожидаются, днем пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура по области ночью 12-17°, днем 19-24°. По г. Киеву температура ночью 15-17°, днем 22-24°.

24 мая температура воды в Черном и Азовском морях 15-21°; в Днепре в районе Киева 21°.