Черновцы: два наркодельца продавали марихуану возле школ

Сотрудники отдела борьбы с незаконным оборотом наркотиков УМВД в Черновицкой области задержали двух безработных жителей Новоселицкого района, которые занимались незаконным изготовлением, хранением и сбытом наркотиков в виде марихуаны.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области, правоохранителям стало известно, что 30-летний и 40-летний мужчины пытались сбыть марихуану возле учебных заведений, в частности на территории школ.

Во время задержания преступников и проведения санкционированных обысков по месту жительства работники милиции выявили и изъяли около 2,5 килограмма расфасованной марихуаны и посуду для изготовления наркотического зелья. Распространители наркотиков были задержаны возле одного из учебных заведений Черновцов.

Возбуждено уголовное дело по статье 307 ч.2 Уголовного кодекса – незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств. Сейчас наркодельцы помещены в изолятор временного удержания.