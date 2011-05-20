50% пациентов с астмой плохо контролируют заболевание, заявляет профессор, академик АМН Украины, директор ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Ф.Г. Яновского» Юрий Фещенко.

«Несмотря на то, что это заболевание невозможно полностью вылечить, его можно эффективно лечить. При правильном лечении практически все пациенты могут добиться и поддерживать хороший уровень контроля над бронхиальной астмой, что дает возможность жить без симптомов,» - отмечает профессор.

По словам профессора, пациенты не ожидают серьезных результатов от лечения - около 90% считают, что неизбежно будут испытывать симптомы заболевания, которые стали неотъемлемой частью их жизни.

По мнению профессора, завотделением диагностики, терапии и клинической фармакологии заболеваний легких ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Ф.Г. Яновского» Людмилы Яшиной, сегодня в Украине ещё очень много людей с бронхиальной астмой не знают, что можно жить не испытывая тяжелых симптомов заболевания, жить практически полноценной жизнью.

"Для этого в Украине есть все условия – и возможность своевременной диагностики, и современные препараты, и специальные программы для обеспечения доступности лечения. Для улучшения ситуации в Украине исключительно важно преломить у пациентов предубеждение и некоторую долю консерватизма, указав им на современные методы лечения, позволяющие добиться хорошего уровня контроля бронхиальной астмы,» - считает Л.Яшина.

Особенностью современных методов терапии бронхиальной астмы, является назначение препаратов не только для купирования приступов, а для лечения воспаления в дыхательных путях, что позволяет контролировать астму и жить практически полноценной жизнью. Пациенты в Украине могут воспользоваться такими лекарственными препаратами только по назначению врача. А благодаря социальной программе «Оранж Кард», организованной компанией «ГлаксоСмитКляйн», пациенты имеют возможность приобретать современные препараты для терапии бронхиальной астмы со значительной скидкой.

Бронхиальная астма – это тяжелое бремя для пациента, поэтому уже 7 лет, социальная программа «Оранж Кард» делает современные лекарственные препараты для терапии бронхиальной астмы более доступными для пациентов с обструктивными заболеваниями легких.

Участниками социальной программы уже стали более чем 70 000 украинских пациентов. Присоединиться к программе «Оранж Кард» может пациент с бронхиальной астмой, которому врач назначил препарат. Более того, с помощью «Стартовой упаковки» программы «Оранж Кард», у пациентов есть возможность сразу начать лечение, не дожидаясь получения постоянной карточки.

СПРАВКА УНИАН. Бронхиальная астма, независимо от тяжести, является хроническим воспалительным заболеванием дыхательных путей, ассоциирующимся с приступами удушья, эпизодами свистящего дыхания с затруднением выдоха, кашлем. Симптомы в большинстве случаев усиливаются ночью или ранним утром, пробуждая больного. Около 300 миллионов человек во всем мире болеют астмой. Частота заболевания растет и ассоциируется с одной из 250 смертей.