В Луцке открыто три отделения областного противотуберкулезного диспансера

В Луцке 13 июня открыто три отделения областного противотуберкулезного диспансера. А именно: отделение клинико-бактериологической лаборатории, рентгенологическое отделение и операционный блок легочно-хирургического отделения.

Как сообщил корреспондент УНИАН, работы по реконструкции и капитальному ремонту этих помещений начаты в 2006 году благодаря выделенным из областного бюджета 503 тыс. грн. Еще 1 млн. 707, 7 тыс. грн. было выделено для приобретения новейшей аппаратуры, в частности операционного торакоскопа, рентгенодиагностической системы и цифрового стационарного флюорографа, что в 20 раз дает меньшую дозу облучения, чем существующие аналоги. Предварительно была построена новая котельня, благодаря которой заведение обеспечено горячим водоснабжением.

Кроме того, отныне улучшатся как условия пребывания и лечения больных, так и условия работы медработников. Ведь помещение областного территориального медицинского противотуберкулезного объединения, по словам его генерального директора Василия ЗАГОРУЛЬКА, построено в 1939 году и со времени переселения сюда туббольницы (1961р.) его ремонт производился своими силами.

"Раньше можно было в операционной снимать фильм о партизанской войне, - рассказал врач. - Сыпалась штукатурка с потолка, 40 лет хирурги мыли руки холодной водой, условия были ужасные. Это впервые мы получили от государства настоящую поддержку".

Сегодня это учреждение не только оказывает медицинскую помощь, но и занимается

профилактикой туберкулеза. Здесь все желающие смогут бесплатно пройти обследование и получить квалифицированную консультацию, отмечают медики.

Как сообщил заместитель главы облгосадминистрации Святослав КРАВЧУК, это первый этап обновления всех противотуберкулезных учреждений области. В следующем году, по его словам, будут продолжаться работы по обустройству этого учреждения и меры по энергосбережению.

По статистическим данным, на Волыни сравнительно с 2006 годом за последние 5 месяцев уровень заболевания снизился на 16,7%. Ежегодно в областном территориальном медицинском противотуберкулезном объединении оказывают медицинскую помощь 2,5 тысячам лиц, в областном диспансере на протяжении 7-9 месяцев лечится до 170 детей.