В Луцке открыто три отделения областного противотуберкулезного диспансера

15:48, 14 июня 2007
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Отныне улучшатся  условия пребывания и лечения  больных

В Луцке 13 июня открыто три отделения  областного противотуберкулезного диспансера. А именно: отделение  клинико-бактериологической лаборатории, рентгенологическое отделение и  операционный блок легочно-хирургического отделения.

Как сообщил  корреспондент УНИАН, работы по реконструкции и капитальному ремонту этих помещений начаты  в 2006 году благодаря выделенным из областного бюджета 503 тыс. грн. Еще 1  млн. 707, 7 тыс. грн. было выделено для приобретения новейшей аппаратуры,   в частности операционного торакоскопа, рентгенодиагностической системы и  цифрового стационарного флюорографа, что в 20 раз дает меньшую дозу  облучения, чем существующие аналоги. Предварительно была построена новая котельня, благодаря которой заведение обеспечено горячим водоснабжением.

Кроме того, отныне улучшатся  как условия пребывания и лечения  больных, так и условия работы медработников. Ведь помещение  областного территориального медицинского противотуберкулезного объединения,  по словам его генерального директора Василия ЗАГОРУЛЬКА, построено в 1939 году и со времени переселения сюда туббольницы (1961р.) его ремонт  производился своими силами.

"Раньше можно было в операционной снимать  фильм о партизанской  войне, - рассказал врач. - Сыпалась штукатурка с потолка, 40 лет хирурги мыли  руки холодной водой, условия были ужасные. Это впервые мы  получили от государства настоящую поддержку".

Сегодня это учреждение не только оказывает медицинскую помощь, но и занимается

профилактикой туберкулеза. Здесь все желающие смогут бесплатно пройти  обследование и получить  квалифицированную консультацию, отмечают медики.

Как сообщил заместитель главы облгосадминистрации Святослав КРАВЧУК, это первый этап  обновления всех противотуберкулезных учреждений области. В следующем году, по его словам,  будут продолжаться работы по обустройству этого учреждения и меры по энергосбережению.

По статистическим данным, на Волыни сравнительно с 2006 годом за последние 5  месяцев уровень заболевания снизился на 16,7%. Ежегодно в областном  территориальном медицинском противотуберкулезном объединении оказывают  медицинскую  помощь 2,5 тысячам лиц, в областном диспансере на протяжении 7-9 месяцев лечится до 170 детей.

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