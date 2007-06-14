Екатерина Ющенко передала Черниговской областной детской больнице медицинское оборудование

Председатель наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина-3000», жена Президента Украины Екатерина ЮЩЕНКО находится с рабочей поездкой в Чернигове

Как передает корреспондент УНИАН, Е.ЮЩЕНКО посетила Черниговскую областную детскую больницу, где ознакомилась с работой медицинского заведения и передала для отделения патологии новорожденных медицинское оборудование на сумму 130 тыс. грн.

Также от имени семьи ЮЩЕНКО госпожа Екатерина подарила областной детской больнице икону «Господь Вседержитель».

Кроме того, Е.ЮЩЕНКО вместе с руководством области и города посетила Черниговскую областную научную универсальную библиотеку им. Короленко, где представила книгу «Гетманы Украины», изданную в рамках реализации проекта «Казацкая слава – маленьким читателям».

«Мне очень приятно передать эту книжку школам и библиотекам Черниговской области. Я рада, что именно потомки легендарных украинских героев получат эту книгу первыми», - сказала Е.ЮЩЕНКО.

Она также вручила председателю Черниговской облгосадминистрации Николаю ЛАВРИКУ сертификат на передачу школам и библиотекам Черниговской области 850 экземпляров книги «Гетманы Украины». Предусматривается, что 770 экземпляров издания будут переданы в школы, а 80 – в библиотеки области.

«Книга прекрасно иллюстрирована, она будет учить детей нашей прекрасной и временами трагической истории», - отметила Е.ЮЩЕНКО.

Сегодня же в рамках рабочей поездки в Чернигов Е.ЮЩЕНКО встретится со студентами и преподавателями Черниговского государственного педагогического университета им. Шевченко.