Инфекционист рассказал о причинах вспышки ветрянки

Ее заносит неведомо каким ветром. Отсюда, видимо, и название — ветрянка. Для возбудителя этого инфекционного заболевания характерна довольно высокая летучесть, и заразиться ним можно даже не находясь в непосредственной близости к больному. В последнее время у нас и вправду участились случаи заболевания ветряной оспой. С чем это связано? Насколько опасна эта инфекция? На эти вопросы отвечает заведующая диагностически-инфекционным отделением НДСБ «Охматдет», заслуженный врач Украины Раиса МОСТОВЕНКО.

Инфекционные болезни имеют свои подъемы (или пики) и спады, повторяющиеся с определенной периодичностью. Несколько лет тому назад была вспышка кори, еще раньше, в 90-е годы, — дифтерии. Сегодня есть основания говорить о пике ветряной оспы. Рост заболеваемости наблюдается с начала зимы, сейчас также регистрируется много случаев этой инфекции. Как будет развиваться ситуация дальше, в значительной степени зависит от того, как сработают эпидемиологическая служба и врачи — педиатры, инфекционисты.

Сейчас болеют не только дети, но и взрослые, что порождает слухи о специфическом характере инфекции. Мне известно о случаях ветряной оспы также и у взрослых, но вряд ли есть достоверные данные о количестве заболевших. Дело в том, что ветряная оспа может протекать по-разному — как тяжело, с ярко выраженными симптомами, так и в так называемой легкой форме, почти без высыпаний. В таких случаях больной не обращается к врачу, может даже не подозревать, что у него инфекционное заболевание, ходить на работу, ездить в общественном транспорте, заражая других.

То, что детские инфекции «повзрослели», сегодня не вызывает сомнения. Еще десять лет назад мы считали, что если ребенок переболел ветряной оспой в любой форме, то больше никогда ею не заболеет, поскольку формируется стойкий пожизненный иммунитет, то сейчас уже так сказать не можем. Бывают случаи, когда ветряной оспой болеют и два, и три раза. Подобная ситуация наблюдается не только с ветряной оспой, но и, в частности, со скарлатиной. Один мальчик переболел ею семь раз. Иммунная система ребенка не способна выработать стойкую защиту от инфекции.

zn.ua