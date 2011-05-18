Желающих возглавить Минздрав нет

Член Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Сергей ШЕВЧУК (фракция “БЮТ-Батькивщина”) считает, что среди парламентариев нет желающих возглавить Министерство здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

По словам С.ШЕВЧУКА, «среди тех, кто мог бы возглавить Министерство здравоохранения, из парламентского состава нет желающих». «Работа в парламенте, очевидно, специалистам более удобна, чем работа в министерстве, которая достаточно горяча и непредсказуема», - добавил С.ШЕВЧУК.

Он отметил, что общее мнение такое, что «среди состава заместителей пока еще не видно того человека, который мог бы понимать всю ответственность за здоровье нации».

Как отметил С.ШЕВЧУК, частая смена кадров в Минздраве связана с тем, что это министерство и раньше, и сейчас «рассматривается как министерство доходов за счет тендерных процедур, за счет закупки вакцин, медоборудования, медикаментов и других непрозрачных процедур».

«Поэтому, пока будет такая система, пока здравоохранение будет рассматриваться не как гуманитарная отрасль, а как кормушка, то мы будем менять министров, искать профессионалов в кавычках и непрофессионалов, а затем делать их виновными», - отметил С.ШЕВЧУК.

Говоря об отставке Ильи ЕМЦА с должности министра (УНИАН: освобожден указом Президента от 17 мая), С.ШЕВЧУК отметил, что «это человек, которого, по-видимому, определили быть крайним».

«Лучше для общества, если он будет делать успешные операции детям, больным сердечной патологией, а не продуцировать какие-то приказы в министерстве, которые не имеют реального подкрепления в финансовой сфере», - отметил С.ШЕВЧУК.