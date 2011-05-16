17 мая 2011 года, Днепропетровск, фонд Рината Ахметова "Развитие Украины" совместно с Днепропетровской ОГА приглашает на круглый стол, посвященный проблемам интернатной системы Украины. Круглый стол под названием "Детдом - миссия невыполнима" состоится с 13:00 до 16:00, по адресу: просп. Кирова, 1, 1 этаж, конференц-зал

(Днепропетровская ОГА).

В мероприятии примут участие представители государственных структур (Службы по делам детей, Центры социальных служб семьи и молодежи местной власти), общественные организации, представители СМИ - все, кто разделяет основную ценность "Ребенок должен жить и воспитываться в семье". Специальный гость - эксперт фонда "Развитие Украины", российский общественный деятель, публицист, выпускник интерната, автор книги "Соленое детство" Александр Гезалов*.

Спикеры:

- Мария Пустовая, Заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации;

- Дарья Касьянова, руководитель программ и проектов фонда Рината Ахметова "Развитие Украины";

- Александр Гезалов, российский общественный деятель, публицист, выпускник советского детдома;

- Андрей Пинчук, председатель правления Днепропетровской областной благотворительной организации "Колыбель надежды"

На сегодняшний день в стране более 100 000 детей, имеющих статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки. За годы независимости на фоне уменьшения общего количества детей ежегодно увеличивается показатель количества детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки в расчете на 100 000 детского населения. Этот показатель достиг 285,8 в 2007 году, что на 41,1% больше чем в 2000 году.

По мнению организаторов круглого стола, нельзя допустить укрепление интернатной системы, которая работает не в интересах ребенка и в состоянии обеспечить только базовые потребности. Многочисленные исследования, в т.ч. ЮНИСЕФ, Home and Hope for Children, показали - ребенок, который прожил в учреждении 3 года, никогда не сможет догнать в развитии ребенка, выросшего в семье. Каждый второй ребенок школьного возраста, который воспитывается в интернатном учреждении, проходит через все формы насилия: физическое, эмоциональное и сексуальное. Жизнь ребенка в интернате основана на его зависимости от персонала. Существующая система учит выживать в интернате, а не за его стенами, где подросток остается наедине со всеми проблемами взрослой жизни.

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Фонд Рината Ахметова "Развитие Украины" - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года. Миссия Фонда - работать для людей: устраняя причины актуальных общественных проблем; внедряя лучший опыт, накопленный в Украине и за рубежом, и создавая уникальные системные решения; добиваясь максимального результата для благополучателей каждым своим проектом и действием. Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.

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