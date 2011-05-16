В Киеве - неделя бесплатного тестирования на ВИЧ. Адреса

Главное управление здравоохранения КГГА приглашает всех желающих принять участие в акции «Узнать ВИЧ-статус за 15 минут» и пройти бесплатное тестирование на ВИЧ/СПИД.

Эта акция состоится в рамках Дня памяти умерших от СПИДа, который приходится на 15 мая.

Мероприятия проводятся совместно Киевским городским центром профилактики и борьбы со СПИДом, Киевским городским центром социальных служб для семьи, детей и молодежи и НПО AIDS Healthcare Foundation.

По информации организаторов, целью проведения таких мероприятий является актуализация внимания общественности к распространению ВИЧ-инфекции, поощрение граждан относительно ведения безопасного и здорового образа жизни, информирование о важности тестирования на ВИЧ для сохранения жизни.

Во время проведения мероприятий жители Киева, в первую очередь те, которые принадлежат к группам повышенного риска инфицирования ВИЧ, смогут получить информационно-консультативные услуги по вопросам ВИЧ/СПИД, конфиденциально и бесплатно пройти тестирование на ВИЧ в специально оборудованных мобильных амбулаториях по использованию быстрых тестов.

Мероприятия будут проходить в местах скопления молодежи и представителей уязвимых групп, по следующему графику:

16 мая (понедельник) - Борщаговка, возле кинотеатра «Лейпциг» — с 18:00 до 22:00

17 мая (вторник) - Майдан Независимости, возле магазина «Украинский Хлеб» — с 18:00 до 22:00

17 мая (вторник) - метро Дарница, напротив магазина «Детский Мир» — с 18:00 до 22:00

18 мая (среда) - метро Оболонь, возле ТРЦ «Метрополис» — с 18:00 до 22:00

18 мая (среда) - Троещина, возле кинотеатра «Флоренция» — с 18:00 до 22:00

19 мая (четверг) - Соломенская площадь, парк Островского — с 18:00 до 22:00

21 мая (суббота) - метро Гидропарк, у Гидрозоны — с 16:00 до 21:00.

Напомним, в феврале этого года министр иностранных дел Украины Константин Грищенко подписал соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством США о сотрудничестве в сфере противодействия ВИЧ/СПИД в 2011-2015 гг.

По данным международного Альянса ВИЧ/СПИД, в Украине под диспансерным наблюдением находится 91 717 ВИЧ-инфицированных, из них 10 410 больных СПИДом.

news.zn.ua