В Украине права сексуальных меньшинств защищены хуже всего

В Украине среди стран Европы права сексуальных меньшинств защищены хуже всего.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом свидетельствует «Радужная карта Европы», опубликованная Международной ассоциацией лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов ILGA-Europe накануне Международного дня против гомофобии и трансфобии, отмечающегося 17 мая.

Согласно индексу, определяемому ежегодно пссоциацией, показатель Украины составляет –4 и является самым низким в Европе.

Украина возглавляет список стран, находящихся в так называемой «красной зоне», что означает, что в этих странах продолжают фиксироваться серьезные нарушения прав человека и дискриминация сексуальных меньшинств.

В целом, в «красной зоне» находится 14 страна. Среди них - Беларусь, Молдова (индекс –3), Армения, Азербайджан, Кипр, Лихтенштейн, Македония, Монако, Россия, Сан-Марино, Турция, Ватикан (у всех индекс –2) и Грузия (индекс –1).

В аннотации к карте отмечается, что за минувший год некоторые страны (в частности, Германия и Польша) продемонстрировали прогресс в области защиты прав ЛГБТ-сообщества, в некоторых странах ситуация не изменилась (среди них – Кипр, Италия, Латвия, Мальта, Турция, Украина), а в некоторых (например, в Литве и Венгрии) ситуация стала даже ухудшаться.

При этом, ILGA-Europe отмечает, что ни одна из стран не предоставляет полное равенство для ЛГБТ-сообщества, даже те страны, которые занимают первые места в составляемом ассоциацией рейтинге – Великобритания (индекс 12,5 пунктов), Швеция и Испания (индекс по 12 пунктов).

ILGA-Europe создает свой индекс и карту ежегодно, базируясь на оценке законов и административной практики по 24-м различным категориям. При этом индекс составляется от –7 до 17 пунктов.