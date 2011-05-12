Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ раскритиковал работу Министерства здравоохранения по реформированию медицинской сферы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на заседании Управляющего совета Комитета по экономическим реформам.

Президент заметил, что к реформе в сфере здравоохранения необходимо подходить осторожно и не допускать перегибов и авралов. «Но осторожно - не означает топтаться на месте или, хуже того, двигаться: шаг вперед, два назад», - сказал глава государства.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, он до сих пор не видит у руководства Министерства здравоохранения четкого и целостного понимания реформирования медицинской сферы. «У нас уже прошло время адаптации министра, Николай Янович (Николай АЗАРОВ – УНИАН), я не вижу результатов, откровенно вам говорю, я вам делал замечание и хочу еще раз сказать: меня не удовлетворяет та ситуация, которую сейчас мы наблюдаем в Министерстве здравоохранения, и не только меня», - сказал Президент.

По его словам, до сих пор не сформирована законодательная база для проведения реформ в медицинской сфере. В.ЯНУКОВИЧ отметил, что только после вмешательства заместителя главы Администрации Президента Ирины АКИМОВОЙ законопроект об изменениях к основам законодательства о здравоохранении и об эксперименте в пилотных регионах был внесен на рассмотрение правительства.

В.ЯНУКОВИЧ призвал премьер-министра Украины Н.АЗАРОВА не медлить с рассмотрением этих проектов на заседании правительства и до 18 мая внести их в парламент.

Также Президент раскритиковал деятельность Министерства здравоохранения в других направлениях, которые касаются проведения реформ.