Ежедневно в Крыму в курортный сезон погибает от 2-х до 5-ти человек - министр здравоохранения АРК

В Крыму в курортный сезон возрастает количество погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Как передает корреспондент УНИАН, министр здравоохранения Крыма Сергей ДОНИЧ на пресс-конференции в Симферополе отметил, что в курортный сезон население полуострова возрастает в 2-3 раза, приезжает много иногородних машин, водители которых не знакомы с Южнобережными трассами, относящимися к категории повышенной сложности. Потому, отмечает С.ДОНИЧ, на полуострове возникает очень много ДТП. "Количество ДТП имеет тенденцию к увеличению. По сравнению с прошлым годом только за прошедшие пять месяцев (этого года) мы видим рост на 20-25%", - сказал министр здравоохранения Крыма.

Так, по его словам, во время курортного сезона ежедневно погибает от 2 до 5-ти человек, травмы ежедневно получают от 20 до 30 человек. "В летний период такие цифры - достаточно неприятные: погибает от 2-х до 5-ти человек ежедневно и от 20-ти до 30-ти (человек) поступают в стационары или травмпункты лечебных учреждений Крыма", - сообщил глава Минздрава АРК.

Так, по данным С.ДОНИЧА, в прошлом году в дорожно-транспортных происшествиях в Крыму погиб 481 человек, были госпитализированы с серьезными травмами почти три тысячи человек.