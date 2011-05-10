Обнови жизнь за 21 день

10 мая 2011 года – это не понедельник, на который можно снова передвинуть начало «новой» жизни и старт полезных привычек. Акция «21 день обновления» начнется во вторник и продлится ровно 21 день. Именно столько времени, по утверждению психологов, нужно, чтобы превратить любое действие в привычку. Присоединиться к акции легко, достаточно запастись минимальной настойчивостью и... водой, на которой можно ставить эксперимент.

Принять участие в эксперименте по формированию привычек здорового образа жизни первыми откликнулись 21 представитель медиа-среды. Среди них – журналисты, редакторы, телевизионщики, блогеры и даже звезды. Каждый из них задался целью за три недели сформировать полезные привычки и проверить, работает ли вода – действительно ли с ее помощью можно обновить организм и улучшить свое самочувствие. Чтобы вода подходила каждому и приносила только пользу, эксперты проекта рекомендуют участникам остановиться на «Моршинской» - воде, которую наш организм воспринимает наиболее естественно.

- Для меня этот проект интересен возможностью привнести в жизнь что-то новое и полезное, – говорит один из героев проекта, Алексей Сысоев, зам. главного редактора популярной ежедневной газеты, – Каждый Новый год обещаю себе начать вести здоровый образ жизни, но… А тут будем преодолевать лень и силу инерции всей страной!

Делать утреннюю гимнастику, не переедать на ночь, не нервничать по пустякам, подтягиваться на турнике, заменить кофе чаем, медитировать, не курить, выучивать за день 15 новых слов по-английски т.д. Полезных привычек множество! Но эксперты рекомендуют начать с малого – всего лишь… регулярно пить воду, тем самым поддерживая свой водный баланс. Проблема в том, что все об этом знают, но забывают! Без еды мы можем прожить около 40 дней - и при этом кушаем не менее 3-х раз в день. Без воды сможем прожить не более 4-х дней, а сколько мы пьем в течение дня?

Присоединиться к проекту может каждый: просто зарегистрируйтесь на интернет-странице проекта www.21day.tochka.net, выберите, какую здоровую привычку хотите сформировать и начните вести блог, в котором вы сможете делиться всеми достижениями, трудностями, и впечатлениями. Узнать свою индивидуальную суточную норму воды, а также о том, как поддерживать водный баланс, можно пройдя он-лайн тест. За ходом проекта следят независимые эксперты, которые разработали доступные рекомендации по правильному употреблению воды. Получить их профессиональную консультацию можно, задав вопрос на сайте проекта. Среди экспертов: терапевт и диетолог Борис Скачко, доктор фарм. наук, профессор Александр Башура; неоднократный Чемпион Европы и Мира по фитнесу Сергей Зык; а также Татьяна Стрикаленко, профессор кафедры «Технологии питьевой воды и водоподготовки в пищевой промышленности» Одесской Национальной Академии пищевых технологий.

Присоединяйся!

