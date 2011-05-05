Украина депонировала грамоту о ратификации Европейской конвенции об усыновлении детей

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Николай ТОЧИЦКИЙ в присутствии заместителя Генерального секретаря Совета Европы Мод де БУР-БУКИККИО депонировал 4 мая грамоту о ратификации Украиной Европейской конвенции об усыновлении детей (пересмотренной).

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, после Испании и Норвегии Украина стала третьим государством, которое ратифицировало эту конвенцию, и таким образом было выполнено положение конвенции о необходимости ее ратификации по меньшей мере тремя государствами для вступления ею в действие.

Этот шаг соответствует приоритету предстоящего украинского председательства в Комитете Министров Совета Европы (начинается 11 мая 2011 года) – защита прав детей, и позволяет конвенции вступить в силу 1 сентября 2011 года, говорится в сообщении.

Официальная церемония передачи председательства Турции в Комитете Министров Совета Европы Украине состоится в следующую среду в Стамбуле при участии министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО и его турецкого коллеги Ахмета ДАВУТОГЛЫ.