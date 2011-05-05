Киев лидирует в Украине по уровню качества жизни

На сегодняшний день уровень качества жизни в Киеве значительно выше, чем в других городах страны, но украинская столица существенно отстает от столиц Восточной Европы, заявляют в Киевской городской госадминистрации со ссылкой на данные исследования, проведенного в рамках разработки Стратегии развития Киева до 2025 года.

Как говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы КГГА, в частности, в ходе исследования респонденты отвечали на вопросы, которые характеризуют состояние дел в таких секторах, как транспорт и транспортная инфраструктура, инженерная инфраструктура, управление городом, здравоохранение, социальное обеспечение и безопасность, экология и окружающая среда. По мнению опрошенных, самые низкие оценки получили транспортная и инженерная сеть, которые сильно изношены. Также респонденты отметили, что уровень местного самоуправления и обеспечения здравоохранения в Киеве достаточно низкий.

В то же время экологическая ситуацию в Киеве является лучше. Так, в соответствии с проведенным анализом, в городе уровень выбросов, загрязняющих атмосферу, самый низкий среди сравниваемых городов. Кроме того, большинство респондентов отметило, что сегодня Киев является относительно безопасным для жизни городом.

Также в исследовании отмечается, что научный потенциал, развитая сеть образовательных заведений и высокий уровень образования жителей столицы могут стать конкурентными преимуществами города.

По мнению участников Консорциума по разработке Стратегии развития Киева до 2025 года, указанные проблемы не являются уникальными, с большинством из них восточноевропейские столицы столкнулись еще 10-15 лет назад, и теперь они решили эти проблемы. Поэтому сегодня перед Киевом стоит задача проанализировать опыт ведущих стран мира, разработать, с учетом собственной специфики, пути решения отмеченных проблем.

*** Проект по разработке Стратегии развития Киева до 2025 года инициирован Киевской городской государственной администрацией. Для реализации проекта создан Консорциум исполнителей, в который входят авторитетные отечественные и международные организации, в частности: Фонд «Эффективное управление», консалтинговая компания The Boston Consulting Group, Институт экономики и прогнозирование НАН Украины, Институт демографии и социальных исследований НАН Украины, Центр Разумкова, НИИ социально-экономического развития города, Институт генерального плана г. Киева.

Высшим органом управления проектом является Общественный совет, в состав которого вошли представители городской и центральной власти, крупного и малого бизнеса, международных организаций и СМИ, известные украинские эксперты, деятели науки, культуры и спорта.

В результате реализации проекта будет разработана Стратегия развития города до 2025 года, которая будет включать виденье будущего Киева, цели и приоритетные направления развития, ключевые инициативы для достижения целевых показателей и планы реализации.