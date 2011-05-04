Завтра в Украине пройдут дожди, днем до 18° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 5 мая облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь (ночью в западных областях без осадков), днем на Левобережье и в Крыму умеренные дожди, кое-где грозы. Ветер юго-восточный (на западе и севере северо-западный), 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 1-4° тепла, на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°, днем 9-14° тепла, на высокогорье Карпат 1-5° тепла; на остальной территории ночью 6-11° тепла, днем 13-18°, на востоке до 23°, в Житомирской и Винницкой областях 11-14°.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 13-18°.

В столице также завтра местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 14-16°.