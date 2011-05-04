Когда наступит лето?

В Украине этим летом не ожидается такой аномальной жары, как была в прошлом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Украинского гидрометцентра Николай КУЛЬБИДА сегодня на пресс-конференции.

«Вероятнее всего, повторения прошлогоднего характера погоды, по-видимому, ожидать не следует. Это был для Украины очень уж чрезвычайно рекордный год по температурному режиму», - сказал Н.КУЛЬБИДА.

По его словам, в целом лето 2011 года ожидается жарким, но в пределах погодных тенденций последних лет.

В то же время Н.КУЛЬБИДА отметил, что лето в Украине наступит в обычные сроки – приблизительно 19-20 мая, когда среднесуточная температура станет стабильно выше +15°.

По словам начальника гидрометцентра, нынешнее похолодание пришло на смену преимущественно теплой апрельской погоде.

Также Н.КУЛЬБИДА сказал, что в апреле были достаточно жаркие дни, что привело к засушливым явлениям, а также к повышению пожарной опасности до 5-го уровня.

При этом он заметил, что с начала мая температура в Украине снизилась, но дожди наблюдаются лишь на севере Украины. По прогнозам Н.КУЛЬБИДЫ, значительное повышение температуры следует ожидать после 8 мая. Во второй половине месяца дневная температура стабильно будет составлять 22-25° градуса и иногда будет достигать 29°.