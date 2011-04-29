Украина запретила ввоз продукции птицеводства из Индонезии

Украина запретила ввоз птицы, продукции и сырья из нее из Индонезии (решение от 27 апреля 2011 г. №15-2-23/3551).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

Согласно сообщению, запрет вводится из-за регистрации в этой стране высокопатогенного гриппа птицы.

Ввоз из этой страны других грузов, подконтрольных Государственной службе ветеринарной медицины, осуществлять в соответствии с ветеринарными требованиями относительно импорта в Украину объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора.