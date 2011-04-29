Украина запретила ввоз продукции птицеводства из Индонезии
12:16, 29 апреля 2011Страна
2
Страна высокопатогенного гриппа
Украина запретила ввоз птицы, продукции и сырья из нее из Индонезии (решение от 27 апреля 2011 г. №15-2-23/3551).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.
Согласно сообщению, запрет вводится из-за регистрации в этой стране высокопатогенного гриппа птицы.
Ввоз из этой страны других грузов, подконтрольных Государственной службе ветеринарной медицины, осуществлять в соответствии с ветеринарными требованиями относительно импорта в Украину объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter