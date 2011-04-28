На предприятиях Украины - высокий риск гибели и травматизма

Риск гибели и травматизма работников на предприятиях Украины остается выше, чем в развитых странах мира.

Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины, народный депутат Украины Михаил ВОЛЫНЕЦ, а также представители Международной организации труда в Украине и представители Свободного профсоюза медицинских работников.

Что касается профессиональных заболеваний, то почти 84% их приходится на предприятия угольной промышленности. В 2010 году на угольных шахтах было травмировано 4888 человек, из них смертельно – 131.

Среди основных проблем, которые приводят к несчастным случаям, – отсутствие современных средств механизации, большой объем использования ручного труда и горноспасательное оборудование, которое отработало нормативный срок эксплуатации.

«Элементарные респираторы не покупаются, а нормы запыления могут превышаться в 300 раз. Нет системы пылепоглощения и т.д. В таких условиях за полгода человек может получить силикоз или антракоз и стать инвалидом. У нас искусственно, путем указаний медицинским органам и специализированным организациям, блокируется оформление реального состояния людей, которые утратили здоровье», – отметил М.ВОЛЫНЕЦ.

Кроме того, заместитель председателя Свободного профсоюза медицинских работников Татьяна ШУДРА отметила, что медицинские сотрудники также подвергают свою жизнь опасности, в частности, при общении с пациентами высок риск заражения туберкулезом и СПИДом. Кроме того, подчеркнула Т.ШУДРА, врачи и санитары, оказывающие неотложную помощь, подвергают опасности свое здоровье и жизнь из-за частных случаев нападения на них пациентов.

«Они получают травмы головы, позвоночника, они не защищены», – отметила Т.ШУДРА.

Вместе с тем, национальный координатор проекта ЕС-МОТ по проблеме безопасности труда Ольга ЛИТВИНЮК отметила, что многие проблемы в Украине возникают из-за отсутствия культуры производства. «Украине нужно повышать и развивать культуру производства и труда. Нет у нас еще этого в стране. То, что умирают работники, то, что боятся сказать (о травмах – УНИАН), – это все культура производства», – подчеркнула она.

Напомним, 28 апреля – Всемирный день охраны труда.