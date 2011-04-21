Янукович принял участие в открытии Черкасской детской больницы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял участие в церемонии торжественного открытия Черкасской областной детской больницы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Президент поздравил жителей Черкасской области с этим событием.

Обращаясь к присутствующим, В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что год назад власти пообещали построить в Черкасской области детскую больницу по достойным европейским стандартам. Президент отметил, что свое слово власти сдержали.

Глава государства отметил: чтобы медицинское заведение заработало на полную мощность, еще нужно приложить достаточно много усилий - обустроить его необходимым медицинским оборудованием, пригласить квалифицированных врачей.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что такая высококлассная детская больница будет обслуживать не только жителей Черкасской области, «но будет служить в целом всем детям Украины».

Президент подчеркнул, что ответственность за работу этого заведения он возлагает лично на министра здравоохранения Украины Илью ЕМЦА. «Убежден, что все будет на должном уровне», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства передал ключи от реанимационного автомобиля для больницы и ее пациентов.

В.ЯНУКОВИЧ и председатель Черкасской областной государственной администрации Сергей ТУЛУБ перерезали символическую ленту на входе в больницу. После этого Президент посетил новую больницу и осмотрел, в частности, как обустроен в ней травмпункт, рентгенологическое отделение и зал аэротерапии.