Украина ввела лицензирование импорта мяса птицы и сала

15:35, 21 апреля 2011
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Постановление Кабмина

Украина ввела лицензирование импорта мяса птицы и сала. 

Соответствующее постановление Кабинета министров №420 от 11 апреля 2011 г. опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, импорт свежего, охлажденного или мороженого мяса и съедобных субпродуктов домашней птицы, сала без постных частей, свиного жира и жира домашней птицы в Украину в 2011 году подлежит лицензированию.

Лицензии будут выдаваться по согласованию с Министерством аграрной политики и продовольствия.
 

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