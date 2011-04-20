Какую воду пьют украинцы?

Официальные власти умалчивают, какое количество нитратов мы потребляем вместе с водой. Для большинства российских и украинских регионов это угрожающая цифра, и, прежде всего, для жизни детей. Об этом сообщает специалист экологической организации Анна Цветкова.

Особенно высокий процент нитратного загрязнения отмечается в Харьковской области. По данным экологических проверок такая проблема наблюдается в большинстве украинских регионов. Но официальная статистики о загрязнении воды нитратами не предоставляется, так как по словам властей это тайная информация. Также до сих пор не оглашены результаты мониторинга, который проводился летом 2010 года по официальному приказу Азарова.

Как утверждают экологи, в Украине отмечено множество случаев отравления питьевой водой среди детей, так как их организм не обладает хорошей защитой системой. Особое внимание стоит уделить проверке питьевой воды в колодцах сельскохозяйственных регионов. Информационное обеспечение в селах значительно ниже, чем в густонаселенных городах. Специальные тесты, благодаря которым можно было бы самостоятельно определить качество питьевой воды, производятся лишь зарубежными фирмами, стоимость их высока, а отечественных аналогов пока нет.

mosoblgreendv.ru