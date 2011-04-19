Завтра в Украине осадки не ожидаются

Завтра в Украине ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Крыму дождь.

Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, на крайнем юге до 8° тепла, днем 10-15°, на Закарпатье 15-20° тепла, в Карпатах ночью 0-3° мороза, днем 3-8° тепла.

В Киевской области в среду осадки не ожидаются. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 10-15° тепла. В Киеве температура ночью 1-3° тепла, днем 12-14°.