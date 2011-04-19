Украина насобирала 550 млн. евро на чернобыльские проекты

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что на Донорской конференции собрано около 500 млн. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил журналистам по результатам конференции.

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что сегодняшнее мероприятие стало настоящим прорывом на фоне предыдущих подобных конференций и его результаты являются беспрецедентными.

По словам Президента Украины, можно предварительно сказать, что на реализацию чернобыльских проектов собрано около 550 млн. евро.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 апреля, в Киеве проходят мероприятия, связанные с 25-й годовщиной Чернобыльской трагедии. В частности, в Украинском доме прошла Донорская конференция по сбору средств на финансирование чернобыльских проектов.

Украина во время международной конференции рассчитывала получить 740 млн. евро, которых не хватает на строительство нового безопасного конфайнмента «Укрытие» над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС.