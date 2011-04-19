ЕБРР выделит 120 млн евро на реализацию чернобыльских проектов

Европейский банк реконструкции и развития подтверждает готовность выделить 120 млн. евро на завершение реализации чернобыльских проектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент ЕБРР Томас МИРОВ в ходе Донорской конференции по сбору средств на завершение реализации чернобыльских проектов, которая проходит сегодня в Киеве.

Он отметил, что ЕБРР продолжит выполнять свою часть обязательств по чернобыльским проектам, напомнив, что банк уже выделил 135 млн. евро в 2008 году.

Сегодня, заявил Т.МИРОВ, банк готов внести новый вклад в размере 120 млн. евро, однако такое решение должен утвердить совет директоров ЕБРР в мае нынешнего года.

Т.МИРОВ добавил, что если в ходе сегодняшней конференции общая сумма донорской помощи составит более 480 млн. евро, то ЕБРР готов будет увеличить свой внос на 50% - до 180 млн. евро.