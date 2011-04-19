Из чего делают в Украине дешевые сосиски

В последнее время ценовой фактор перестал быть решающим при выборе мясных изделий, ведь даже под маркой дорогой колбасы могут продавать некачественный продукт, а относительно дешевая колбаса может оказаться безопасной для здоровья и довольно вкусной. Но все же цена остается важным ориентиром при выборе мясной продукции: ведь если мясо стоит 40 грн/кг, качественные сосиски не могут продаваться по 20 грн/кг.

Что же добавляют в мясной фарш, чтобы настолько удешевить продукцию? С этим вопросом корреспондентка журнала «Едим со вкусом» обратилась к Татьяне Лукьяновой - технологу мясной отрасли компании «Продсервис». Как рассказала Татьяна Лукьянова, существует довольно много способов приготовить дешевые сосиски, заменив мясные ингредиенты более «экономными». В основном для производства «дешевых» сосисок используются соя, крахмал, манка, мука, каррагенан, вода, а также мясные отходы. При этом достаточно высокая вероятность того, что этот продукт окажется генетически модифицированным.

А вот туалетную бумагу в сосиски и колбасы, вопреки распространенному стереотипу, никто не добавляет. Причина достаточно проста: размокая, туалетная бумага растворяется и даже не дает дополнительного веса. А ведь колбаса продается на развес, поэтому такой «ингредиент» не выгодный производителям и нет никакого смысла его добавлять.

Так что покупая дешевую мясную продукцию, задумайтесь: что может добавлять в этот продукт производитель, исходя из сегодняшней стоимости сырья, чтобы продавать уже готовый продукт, скажем, по 20 грн/кг.

Следует отметить и позитивную тенденцию: если раньше производители в основном «гонялись за дешевизной», то теперь, по словам Татьяны Лукьяновой, все больше производителей делают упор на качестве своей продукции. А качество в первую очередь зависит от качества основного сырья, а уже потом – от других ингредиентов, оборудования и квалификации сотрудников.

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