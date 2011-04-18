Ахметов выделит 1 млн долл на ликвидацию последствий Чернобыльской катастрофы и ядерную безопасность Украины

Учредитель Благотворительного Фонда «Развитие Украины» Ринат АХМЕТОВ принял решение направить 1 млн. долларов США на ликвидацию последствий Чернобыльской катастрофы и обеспечение ядерной безопасности Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Благотворительного фонда Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины».

Таким образом, заявляют в пресс-службе, Р.АХМЕТОВ откликнулся на инициативу Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и принял решение выделить 1 млн. долларов на обеспечение проекта «Укрытие» - достройку саркофага на 4-м блоке ЧАЭС.

По словам Р.АХМЕТОВА, «проблема ядерной безопасности - это проблема жизни и смерти, проблема будущего Украины. Ее необходимо решить в первую очередь. Саркофаг на 4-м блоке должен быть достроен».