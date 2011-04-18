Сегодня в Украине отмечается Европейский день пациента

Сегодня - 18 апреля - в Украине отмечается Европейский день пациента.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила глава Союза защиты прав пациентов "Здоровье нации" Валентина ОЧЕРЕТЕНКО .

По ее словам, этот день ежегодно проходит в Европе c 2007 года по решению Европарламента.

"В нашей стране его отмечают с 2008 года. Для Украины очень важно, чтобы при каждом медицинском учреждении был так называемый наблюдательный совет, в который бы входили и представители “пациентских” организаций. Эта практика зарекомендовала себя очень положительно во многих европейских странах. К сожалению, ни в основах законодательства, ни в пилотном проекте, ни в законопроекте о свободе выбора врача не звучит ничего об условиях создания таких советов. На сегодня у нас достаточно пассивное общество, не все осознают, что много зависит от нас самих», - отметила В.ОЧЕРЕТЕНКО.

В свою очередь эксперт Комитета по экономическим реформам при Президенте Украины, председатель наблюдательного совета ГО «Общественные инициативы в здравоохранении» Андрей ГУК сообщил , что день защиты прав пациента проходит в преддверии провозглашения и обсуждения реформ здравоохранения, «которые в течение 20 лет были ожидаемы, но никому не удавалось их начать».

По его мнению, «политическая воля и вертикаль власти» помогут модернизировать систему здравоохранения, как это было задекларировано. «Система (здравоохранения) должна быть ориентирована на пациента, на улучшение медицинской помощи. Но реформы невозможны без реальной помощи и участия пациента. Разработан ряд нормативных документов, которые в самое ближайшее время будут вноситься в парламент, перед этим будет проходить их всенародное обсуждение», - отметил А.ГУК.

По его словам, в новых документах по реформированию отрасли «будет четко определен уровень безоплатной медицины, которая гарантирована Конституцией, чтобы выполнить конституционные права каждого гражданина».

“На первичном уровне – поликлиника, семейный врач, консультативная медицина – это полный спектр безоплатной медицинской помощи. Это будет и безоплатная медицинская помощь при лечении в стационарах, но по направлению врача первичной практики, когда действительно есть показания. Потому что, к сожалению, социологические данные свидетельствуют, что до 50% наших больных, которые лежат в больницах, не нуждаются в таком лечении”, - сказал А.ГУК.

Он также заверил, что “роль пациента у нас провозглашена, и есть соответствующее решение правительства о том, что при каждом учреждении здравоохранения будут созданы советы пациентов, наблюдательные и общественные советы”. “Они вместе с руководителями здравоохранения будут искать оптимальные пути для управления медучреждениями. Эта практика апробирована нашими соседями”, - сказал А.ГУК.