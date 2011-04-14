161,5 тыс грн - на программы по обеспечению прав ребенка

Правительство утвердило план мероприятий по выполнению в 2011 году общегосударственной программы "Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка" на период до 2016 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, соответствующее распоряжение было принято 13 апреля на заседании Кабинета министров.

Документом предусматривается обеспечить мониторинг выполнения мероприятий и способствовать достижению выполнения задач, определенных программой, – обеспечить оптимальное функционирование целостной системы защиты прав детей в Украине в соответствии с требованиями Конвенции ООН о правах ребенка и с учетом целей развития, провозглашенных Декларацией тысячелетия ООН, и стратегии Итогового документа Специальной сессии в интересах детей Генеральной Ассамблеи ООН “Мир, благоприятный для детей”, говорится в сообщении.

На воплощение этих мероприятий в государственном бюджете на 2011 год предусмотрено 161 561,69 тыс. грн., что более чем в 2,3 раза превышает сумму ассигнований на реализацию мероприятий по сравнению с той, которая закладывалась предварительно в проекте, а именно - 69 736,69 тыс. грн.

Председатель Государственной службы молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН отметил, что поскольку к выполнению мероприятий центральными органами исполнительной власти будут привлекаться также общественные организации, с ними будет обеспечиваться сотрудничество, способствующее становлению гражданского общества в Украине.

