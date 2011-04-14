Завтра в Украине ожидаются дожди, местами грозы

Завтра в западных и северных областях Украины ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 8-13° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем около 0°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории облачно, дожди; в южной части, Кировоградской, Днепропетровской, а днем и в восточных и Полтавской областях местами сильные дожди, отдельные грозы. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в горах Крыма 25-28 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 6-11°.

В Киевской области в пятницу существенных осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 8-13° тепла. В Киеве температура ночью 1-3° тепла, днем 10-12°.