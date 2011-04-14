Президент утвердил положение о ветеринарной службе

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ утвердил положение о Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины.

Соответствующий указ № 464/2011 от 13 апреля 2011 года опубликован на сайте Президента.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно положению, государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины (Госветфитослужба Украины) является центральным органом исполнительной власти, деятельность которой направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через министра аграрной политики и продовольствия Украины, входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в отрасли ветеринарной медицины, безопасности пищевых продуктов, сферах карантина и защиты растений, охраны прав на сорта растений, государственного надзора (контроля) за племенным делом в животноводстве.