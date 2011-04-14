Санитарные требования нарушены в 248 детских интернатах

Органы здравоохранения выявили нарушения требований санитарного законодательства в 248 интернатных и оздоровительных детских заведениях.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, в связи с фактами смерти детей в детских заведениях и с целью предотвращения таких случаев ведомство поручило Министерству здравоохранения Украины организовать проверки качества предоставления медицинской помощи и обеспечения надлежащего санитарно-эпидемиологического состояния в домах ребенка, детских санаторно-курортных и оздоровительных заведениях, приютах, интернатных учреждениях, подчиненных министерствам социальной политики, образования и науки, молодежи и спорта.

Органами здравоохранения проведены проверки в 1050 таких заведениях. По их результатам выявлены нарушения требований санитарного законодательства в 248 учреждениях, в первую очередь, в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Наиболее распространенными нарушениями являются ненадлежащее хранение пищевых продуктов, нарушение срока годности, а также реализация овощей с превышением содержания нитратов.

Выявлены неединичные факты ненадлежащего ведения медицинской документации в пищеблоках, медицинских осмотров работников и тому подобное.

В некоторых детских заведениях Закарпатской области в полной мере не обеспечен медицинский контроль над организацией питания. Нет документов о качестве пищевых продуктов, не соблюдается технология приготовления блюд.

В отдельных учреждениях Ивано-Франковской области не организовано прохождение подростками флюорографии, дети не соблюдают правила личной гигиены. В некоторых интернатах области количество воспитанниками превышает установленные нормативы и тому подобное.

С целью устранения выявленных нарушений к 285 ответственным лицам применены штрафы, вынесено 12 постановлений о временном прекращении эксплуатации заведений, 7 постановлений об изъятии из реализации продукции, 4 постановлениях об ограничении ее ассортимента, наложено 4 финансовые санкции, временно отстранены от работы 40 работников заведений.

В то же время, несмотря на осуществление органами здравоохранения мер по соблюдению требований санитарного законодательства детскими учреждениями, некоторые медицинские работники не выполняют обязанности по охране жизни и здоровья детей. Так, на протяжении 2-6 апреля 2011 года заболели «острой кишечной инфекцией» 56 малышей города Донецка, которые употребляли продукцию детской молочной кухни Центральной городской клинической больницы № 1.

По результатам проверки прокуратурой Донецка 6 апреля 2011 года возбуждено уголовное дело в отношении работников этой молочной кухни по факту неподобающего выполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей по ч.1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Защита жизни и здоровья детей постоянно находится в поле зрения органов прокуратуры.