Определи какого витамина тебе не хватает

После зимы мы дружно вспоминаем о том, что нам не хватает витаминов. И начинается настоящая охота за овощами, фруктами и витаминными комплексами. Но как распознать какого именно витамина не хватает? Ведь, зная это, можно не только сэкономить на покупке ненужных продуктов, но и избежать избытка того или иного микроэлемента в организме.

Витамин С

О недостатке в организме витамина С говорят : частые простуды, кровоточивость дёсен, долгое заживление ранок, нарушения сна.

Искать его нужно в цитрусовых, квашеной капусте, шиповнике, клюкве, плодах киви, облепихе, в чёрной смородине.

Витамин В1

Если не хватает витамина В1 (тиамина), то твоими спутниками становятся головная боль, ухудшение памяти, слабость, одышка, сердцебиение, плаксивость.

Содержится тиамин в горохе, пшеничном и ржаном хлебе, дрожжах, свинине, яичном желтке.

Витамин В2

Отсутствие витамина В2 (рибофлавина) чревато появлением трещин на губах, заедов в углах рта, вялой кожи, воспалениями в области носогубных складок.

В этих случаях нужно есть дрожжи, яйца, молочные продукты, крупы.

Витамин В12

Нехватка витамина В12 — это желтоватый цвет лица, ранняя седина, головокружения, онемения в конечностях.

Время составить себе диету из сыров, говяжьей печени и цельного молока.

Витамин А

Если кожа стала сухой и шелушиться, волос на расческе остается больше обычного, зрение падает, появилась светобоязнь и слезотечение, значит у тебя заканчивается витамин А.

Пополни его запасы, налегая на морковь, помидоры, абрикосы, яичный желток, печень рыб и сливочное масло.

Витамин Е

Недостаток витамина Е скажется мышечной слабостью и ухудшением половой функции.

Но не пугайся, а введи в ежедневный рацион салат из свежей зелени на подсолнечном масле.

Витамин РР

И, наконец, сухость во рту, изменение вкусовых ощущений, бледность губ и постоянные перепады настроения (от ярости до апатии) не всегда говорят о похмельном синдроме.

Вполне вероятно, что нужно пополнить запасы витамина РР. Содержится он в бобовых, орехах, свежей рыбе и в красном мясе.

