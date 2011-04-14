Определи какого витамина тебе не хватает
Семь важных элементов
После зимы мы дружно вспоминаем о том, что нам не хватает витаминов. И начинается настоящая охота за овощами, фруктами и витаминными комплексами. Но как распознать какого именно витамина не хватает? Ведь, зная это, можно не только сэкономить на покупке ненужных продуктов, но и избежать избытка того или иного микроэлемента в организме.
Витамин С
О недостатке в организме витамина С говорят : частые простуды, кровоточивость дёсен, долгое заживление ранок, нарушения сна.
Искать его нужно в цитрусовых, квашеной капусте, шиповнике, клюкве, плодах киви, облепихе, в чёрной смородине.
Витамин В1
Если не хватает витамина В1 (тиамина), то твоими спутниками становятся головная боль, ухудшение памяти, слабость, одышка, сердцебиение, плаксивость.
Содержится тиамин в горохе, пшеничном и ржаном хлебе, дрожжах, свинине, яичном желтке.
Витамин В2
Отсутствие витамина В2 (рибофлавина) чревато появлением трещин на губах, заедов в углах рта, вялой кожи, воспалениями в области носогубных складок.
В этих случаях нужно есть дрожжи, яйца, молочные продукты, крупы.
Витамин В12
Нехватка витамина В12 — это желтоватый цвет лица, ранняя седина, головокружения, онемения в конечностях.
Время составить себе диету из сыров, говяжьей печени и цельного молока.
Витамин А
Если кожа стала сухой и шелушиться, волос на расческе остается больше обычного, зрение падает, появилась светобоязнь и слезотечение, значит у тебя заканчивается витамин А.
Пополни его запасы, налегая на морковь, помидоры, абрикосы, яичный желток, печень рыб и сливочное масло.
Витамин Е
Недостаток витамина Е скажется мышечной слабостью и ухудшением половой функции.
Но не пугайся, а введи в ежедневный рацион салат из свежей зелени на подсолнечном масле.
Витамин РР
И, наконец, сухость во рту, изменение вкусовых ощущений, бледность губ и постоянные перепады настроения (от ярости до апатии) не всегда говорят о похмельном синдроме.
Вполне вероятно, что нужно пополнить запасы витамина РР. Содержится он в бобовых, орехах, свежей рыбе и в красном мясе.