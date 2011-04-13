Поликлиника водников в Киеве - под угрозой закрытия

Представители медицинской элиты обеспокоены угрозой закрытия поликлинического отделения Республиканской клинической больницы Минздрава Украины в Киеве, известной уже многие годы как Поликлиника водников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня академик Академии медицинских наук Украины Исаак ТРАХТЕНБЕРГ на пресс-конференции, организованной в связи с тем, что в результате приватизации помещений упомянутой поликлиники возникла реальная угроза ее выселения и прекращения работы.

И.ТРАХТЕНБЕРГ отметил, что медицинское сообщество всегда знало, что в Киеве есть заведения медицины, которые были и являются образцовыми, и где работают лучшие специалисты. И Поликлиника водников, по его словам, которая функционирует на Подоле еще с 1948 года, является одним из таких заведений. И.ТРАХТЕНБЕРГ напомнил, что в этом учреждении работали в свое время академик АН УССР Вадим Иванов, терапевт Евгений Букреев, ученый и медик Евгений Ревуцкий и другие.

По убеждению И.ТРАХТЕНБЕРГА, необходимо объединить усилия всех, чтобы дать самую “резкую реакцию” на попытку закрытия уникального медицинского заведения.

“Как можно смириться с тем, что сегодня у медицинского заведения, которое обслуживает 30 тысяч киевлян, которое имеет высококвалифицированных специалистов, которое красиво работает, которое связано с Национальным медицинским университетом и оказывает ему поддержку в подготовке практических врачей, чтобы у него отобрали те базы, на которых лечат больных?... Я вам обещаю взять у ученых Киева, не только медиков... Я уже разговаривал с Петром ТОЛОЧКО, с президентом Академии медицинских наук Андреем СЕРДЮКОМ - и они все готовы поставить свои подписи под открытым письмом, которое мы должны передать в СМИ и высказать свое мнение в нем”, - отметил И.ТРАХТЕНБЕРГ.

Главный врач Республиканской клинической больницы Минздрава Украины Светлана ПРАНИК, в свою очередь, проинформировала, что вопрос дальнейшего существования поликлиники стоит очень остро.

“На сегодняшний день акционерная судоходная компания “Укрречфлот”, которая продала практически все активы, добралась и до нашего поликлинического отделения. У них одна цель – выселить поликлинику и продать ее”, - заявила С.ПРАНИК.

Она подчеркнула уникальность поликлиники, врачи которой являются членами Международной ассоциации врачей по осмотру моряков, которые ходят под межведомственными флагами в 20 странах Европы, начиная с Греции, Норвегии, Великобритании.

“У меня есть документы, что только с разрешения поликлиники, в данном случае Республиканской больницы, имеют право проводить осмотр моряков в Одессе и других портовых городах”, - отметила она.

С.ПРАНИК обратила внимание, что кроме моряков поликлиника обслуживает и ветеранов речного флота и их семьи, работников и учащихся учебных заведений водного направления, а также к ней прикреплены более тысячи чернобыльцев и другие люди.

По ее словам, коллектив медицинского заведения обратился в связи с этой ситуацией к Президенту Украины, а Администрация Президента направила материалы в Генеральную прокуратуру.

“Прокуратура проверила законность приватизации нашей поликлиники и выявила много нарушений. Она подала в хозяйственный суд в защиту прав наших людей, которые находятся на обслуживании, и в защиту прав медицинских работников. 6 декабря 2010 года мы этот хозсуд выиграли, где четко была признана незаконность приватизации социального объекта в 1992 году и незаконность приватизации помещения, которое на сегодняшний день является архитектурной ценностью в Киеве”, - сообщила С.ПРАНИК.

В то же время, по ее информации, “Укрречфлот” обратился в апелляционный суд, который стал на сторону оппонентов поликлиники. На сегодняшний день дело находится в Высшем хозяйственном суде по представлению Генпрокуратуры, и если поликлиника не выигрывает дело, то материалы будут переданы в высший суд, и будет рассматриваться дело дальше, сказала С.ПРАНИК.

Она отметила, что ситуация нуждается в незамедлительном решении, поскольку “Укрречфлот” также обратился в судебные инстанции и настаивает на снятии “ареста” с помещения поликлиники, что сделает для него возможным “осуществить рейдерский захват помещений”, что уже не раз киевляне наблюдали в столице.

Со своей стороны начальник отдела первичной медико-санитарной помощи и семейной медицины Департамента лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Украины Зоя КРУШИНСКАЯ подчеркнула, что Минздрав заинтересовано в сохранении Поликлиники водников и пытается приложить максимум усилий для этого. В частности, представители министерства принимают участие в судебных разбирательствах, направляют обращение в Генпрокуратуру и другие центральные органы государственной власти.

Как проинформировали представители поликлиники, спорная площадь помещений поликлиники - около 2 тысяч кв. метров.

По словам заместителя главного врача Евгения ТАРАСЕНКО, на сегодняшний день поликлиника получила от “Укрречфлота” письмо, в котором тот информирует о новом размере арендной платы за указанные помещения – около 200 тыс. грн. в месяц, тогда как около 10 лет больница платила аренду в размере 1 грн. в месяц, что отвечало постановлению Кабинета министров.

Е.ТАРАСЕНКО выразил убеждение, что это сделано с единственной целью - чтобы поликлиника сама отказалась от занимаемых помещений, потому что в ее бюджете такие средства на аренду не предусмотрены.