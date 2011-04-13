Дело о растаможивании автомобилей «Opel Combo» направили в суд

Генеральная прокуратура 12 апреля утвердила обвинительное заключение и направила в Апелляционный суд Киева для определения подсудности уголовное дело по обвинению двух работников Киевской региональной таможни в служебной небрежности в ходе растаможивания 1 тысячи автомобилей марки "Opel Combo".

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со СМИ Генпрокуратуры.

Как сказано в сообщении, досудебным следствием установлено, что отмеченные служебные лица в 2009 году, допустив служебную небрежность, неправомерный провели таможенное оформление 1 тысячи типовых автомобилей марки "Opel Combo Adaptеd 1,4 Twinport» как специализированных и адаптированных для предоставления медицинской помощи. В действительности, утверждают в ГПУ, транспортные средства отличались от обычных лишь наличием двух стандартных коробок для медицинского оборудования, ковриками и логотипами, нанесенными на кузове с информацией о предоставлении медицинской помощи.

По данным Генпрокуратуры, указанные действия привели к тому, что в государственный бюджет не было доначислено таможенных платежей на сумму свыше 9 млн. грн., чем был нанесен ущерб интересам государства.

К обвиняемым применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Указанное уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлениям Службы безопасности Украины по материалам международного аудита, отметили в Генеральной прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту закупки одной тысячи автомобилей в кредит под государственные гарантии, предоставленные Кабинетом Министров Юлии ТИМОШЕНКО.

Генеральный прокурор Виктор ПШОНКА сообщил, что, по данным проведенных экспертиз, автомобили были приобретены по цене, завышенной на 50 млн. грн.

При этом они не подходят для использования как автомобили «скорой помощи», утверждает В.ПШОНКА.