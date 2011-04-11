Расширили действие программы доступного жилья на медработников

Правительство Украины внесло изменения в Государственную целевую социально-экономическую программу строительства (приобретения) доступного жилья на 2010-2017 годы, которыми расширило действие программы на медицинских работников.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №366 от 6 апреля т.г., размещенном на Правительственном портале.

Согласно документу, программа распространяет свое действие на обеспечение доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которые не имеют или утратили право на социальное жилье в связи с повышением уровня доходов, в том числе на медицинских работников и других категорий граждан, имеющих право на его получение.

Этим же постановлением Кабмин внес изменения в свое постановление №208 «Некоторые вопросы совершенствования системы здравоохранения» от 17 февраля 2010 года, которыми исключил подпункт 2 пункта 5, предусматривавший разработку программы обеспечения медицинских работников жильем, в том числе служебным.