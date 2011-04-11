Экономические убытки Украины от туберкулеза - 3 млрд грн в год

Противодействие туберкулезу и ВИЧ определено Главой государства как приоритетное направление деятельности всех ветвей власти, а не только органов здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила народный депутат Украины от Партии регионов, руководитель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева на встрече с представителями Европейского регионального бюро ВОЗ доктором Гансом Клюге – директором Департамента систем здравоохранения и общественного здоровья и доктором Пьерпаоло де Коломбани - медицинским советником по вопросам туберкулеза и мультирезистентного туберкулеза.

«Мы осознаем, что без качественной и эффективной системы здравоохранения, способной противостоять болезням, не будет здоровой нации, а, значит, не будет здоровой и конкурентоспособной экономики. Поэтому Президент Украины Виктор Федорович Янукович определил реформу здравоохранения одним из главных приоритетов Программы экономических реформ на 2010 – 2014 годы», - уверена Бахтеева.

"В Национальном докладе «Цели развития тысячелетия – реальные и достижимые», представленном на Саммите Генеральной Ассамблеи ООН, поставлено задачу уменьшить до 2015 года темпы распространения туберкулеза на 20%, ВИЧ-инфекции - на 13% по сравнению с 2005 годом. Такое внимание на самом высоком государственном уровне свидетельствует об ответственности и готовности Украины выполнить взятые на себя обязательства в рамках достижения Целей Развития Тысячелетия. Для Украины туберкулез является не только причиной значительных человеческих потерь, но и существенно влияет на экономическое развитие страны," - отметила Бахтеева.

Политик обратила особое внимание на то, что ежегодные экономические убытки государства от этой инфекции превышают 3 млрд. гривен. По критериям Европейского бюро ВОЗ, Украина занимает второе место по уровню заболеваемости туберкулезом в Европе (после Росси), и 4 место в мире по его распространенности.

"Украина отнесена к 27 странам мира, в которых сконцентрировано 85% всего бремени мультирезистентного туберкулеза. Сегодня у нас общее количество новых пациентов с туберкулезом достигает около 9 тыс. в год, что свидетельствует о наличии в стране стремительно распространяющейся эпидемии. Такая ситуация требует принятия соответствующих мер, в том числе и на законодательном уровне, поскольку дальнейшее развитие эпидемии по такому сценарию представляет серьезную угрозу как для общественного здоровья, так и для экономического развития государства," - заявила Бахтеева.

Нардеп подчеркнула: поддержка в виде гранта Глобального Фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией на общую сумму 103,5 млн. дол. США является существенным дополнением к государственному финансированию Программы по борьбе с туберкулезом.

«Сегодня мировому сообществу в лице Украины нужен сильный гарант, который докажет, что страна может эффективно использовать деньги Глобального фонда на борьбу с эпидемией. Эти средства прежде всего будут направлены на развитие современной сети лабораторной диагностики туберкулеза, повышение качества лечения, развитие информационных кампаний для социальной мобилизации общества для борьбы с туберкулезом. Я уверена, что выполнение гранта станет катализатором перехода системы здравоохранения Украины к современной модели контроля за туберкулезом," - отметила парламентарий.

Для успешного разрешения сложившейся проблемы политик предложила утвердить новую Общегосударственную программу противодействия заболеванию туберкулезом на 2012-2016 годы. Нардеп уверена, что этим документом должно быть предусмотрено внедрение экспресс-тестов на туберкулез, более коротких схем лечения, усовершенствованных лекарственных препаратов и вакцин, оснащение медицинских учреждений современным оборудованием, повышение качества и доступности медицинской помощи.

«Проект этой программы должен быть внесен на рассмотрение парламента уже на этой сессии, иначе мы не сможем обеспечить надлежащее финансирование мероприятий по борьбе с туберкулезом в следующем году,» - подытожила Бахтеева.