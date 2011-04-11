В Украине внедряют клинический аудит в медучреждениях

В Сумской области впервые в Украине внедряется клинический аудит в медицинских учреждениях.

Как рассказал корреспонденту УНИАН заместитель председателя Координационного комитета по внедрению Стратегии развития «Новая Сумщина-2015» Александр КОНОВАЛОВ, одна из рабочих групп в составе комитета – по охране здоровья. Ее возглавляет один из авторитетнейших специалистов в этой отрасли, заведующий кафедрой социальной медицины и организации здравоохранения Медицинского института Сумского государственного университета Владислав СМЕЯНОВ. Ряд мероприятий проводится уже в контексте стартовавшей в Украине реформы здравоохранения.

«По инициативе рабочей группы на Сумщине проводится анкетирование по вопросам качества медицинских услуг. Участниками анонимного анкетирования станут и медицинские работники, и их пациенты, которые лечатся как стационарно, так и амбулаторно. По результатам этого анкетирования в области будет внедрен, впервые в Украине, клинический аудит. Такой аудит позволит нам лучше узнать потребности людей, проанализировать и улучшить качество предоставляемых учреждениями здравоохранения медицинских услуг, выявить «слабые места», на которые необходимо в первую очередь обратить внимание», - рассказал А.КОНОВАЛОВ.

Одно из направлений медицинской реформы предусматривает оптимизацию сети учреждений здравоохранения, в частности, создание так называемых госпитальных округов в каждом регионе Сумщины. Предварительно, они будут охватывать от 120 до 200 тысяч жителей области. В каждом округе будут работать несколько учреждений, но не дублирующих друг друга, а с четким разделением необходимых функций: окружная больница интенсивной помощи (обязательно с пунктом «скорой помощи»), учреждение для хронических больных, больница для проведения реабилитации и хоспис (сестринская помощь для неизлечимых больных).