Какие болезни предотвратит сало

Украинский национальный продукт обладает массой полезных свойств. Так, благодаря витамину F и лецитину, которые содержатся в сале, происходит защита сосудов, а селен предотвращает появление раковых клеток.

Национальный украинский продукт, сало, - это не только вкусно, но и полезно. Специалисты по здоровому питанию обрадовали любителей этого продукта сведениями о его положительных качествах.

Свежее сало содержит витамин F и лецитин. Благодаря им происходит защита сосудов и профилактика атеросклероза. Селен, предотвращающий появление раковых клеток и способствующий повышению потенции, также содержится в сале.

Необходимо знать, что сало является желчегонным средством. Его действие на печень в качестве желчегонного эффективнее, чем оливковое масло. Однако злоупотреблять любимым продуктом не стоит: потребность человека в жире в сутки - 1 г на 1 кг веса. А вот в старом сале (желтого цвета) могут содержаться даже канцерогены.

www.randevucity.net